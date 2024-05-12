Чернышенко: в России к 2026 году введут новую модель образования

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Структуру приема в российские вузы изменят для того, чтобы увеличить объем бюджетных мест по специальностям, которые нужны для реализации нацпроектов и достижения технологического лидерства. Об этом рассказал кандидат на должность вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию, передает ТАСС.

Как он утверждает, новая модель уже используется в шести вузах России, но в 2026 году власти собираются внедрить ее в тысячи учебных заведений.

Кроме того, по словам Чернышенко, на 2024–2025 учебный год предусмотрено 620,5 тысячи бюджетных мест, из которых 28,5 тысячи – для высших учебных заведений ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Кандидат на должность вице-премьера РФ также заявил, что на будущих инженеров будет выделено примерно 260 тысяч мест, для врачей – 55,5 тысяч мест, а для представителей системы образования – 79 тысяч мест.

Ранее Чернышенко сообщал, что приемная кампания в российских вузах начнется 20 июня. По его словам, количество абитуриентов в этом году может достигнуть больше одного миллиона человек, для которых уже подготовлено примерно 621 тысяча бюджетных мест.

До этого стало известно, что правительство РФ утвердило работу сервиса "Поступление в вуз онлайн" в ходе приемной кампании 2024–2025 года. В сообщении кабмина РФ сказано, что с этого года с помощью сервиса можно будет поступить на обучение по программам базового высшего образования. При этом в кабмине отметили, что абитуриенты могут продолжать пользоваться классическими способами подачи документов – приносить в вуз лично или направлять по почте.

