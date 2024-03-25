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Приемная кампания в российских вузах начнется 20 июня. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, передает ТАСС.

О дате начала приемной кампании Чернышенко сообщил на совещании с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым, главой Минцифры России Максутом Шадаевым и иными заинтересованными ведомствами.

На собрании вице-премьер также отметил, что количество абитуриентов в этом году может достигнуть больше одного миллиона человек. В связи с этим он уточнил, что для них уже подготовлено примерно 621 тысяча бюджетных мест, из которых 29,3 тысячи предоставят для университетов четырех новых регионов России.

"Необходимо также держать на контроле реализацию права на поступление в вузы участников СВО и членов их семей в рамках отдельной квоты", – предупредил Чернышенко на совещании.

Ранее стало известно, что правительство РФ утвердило работу сервиса "Поступление в вуз онлайн" в ходе приемной кампании 2024–2025 года. В сообщении кабмина РФ сказано, что с этого года с помощью сервиса можно будет поступить на обучение по программам базового высшего образования.

При этом в кабмине отметили, что абитуриенты могут продолжать пользоваться классическими способами подачи документов – приносить в вуз лично или направлять по почте.

