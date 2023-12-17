Кабмин утвердил работу сервиса онлайн-поступления в вузы в ходе приемной кампании

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Правительство РФ утвердило работу сервиса "Поступление в вуз онлайн" в ходе приемной кампании 2024–2025 года. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

В сообщении правительства отмечается, что с 2024 года с помощью сервиса можно будет поступить на обучение по программам базового высшего образования, которые появились в российских вузах после указа президента о проведении пилотного проекта, направленного на изменение уровней профессионального образования.

Помимо этого, в 2024 году сервис будет интегрирован с единой цифровой платформой "Работа России", что упростит процесс взаимодействия работодателей и кандидатов на целевое обучение.

При этом в кабмине отметили, что абитуриенты могут продолжать пользоваться классическими способами подачи документов – приносить в вуз лично или направлять по почте.

Ранее замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что абитуриентам хотят разрешить менять вузы и подавать документы на поступление несколько раз, в зависимости от шансов пройти по конкурсу, во время проведения приемной кампании. По его словам, процедура зачисления станет многоступенчатой.