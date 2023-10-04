Абитуриентам хотят предоставить возможность менять вузы в ходе приемной кампании

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Абитуриентам хотят разрешить менять вузы и подавать документы на поступление несколько раз, в зависимости от шансов пройти по конкурсу, во время проведения приемной кампании. Об этом заявил замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.

По его словам, процедура зачисления станет многоступенчатой.

"Если он по рейтингам не проходит в вуз своего первого приоритета, ему предлагается второй приоритет и так далее, пока он наконец не приобретает зачисление в конкретный вуз", – цитирует его ТАСС.

Замминистра напомнил, что в настоящее время абитуриенты могут подавать заявления в пять вузов на пять специальностей в каждом, при этом у них нет возможности менять их в рамках приемной кампании.

Владимир Путин 12 мая 2023 года подписал указ о пилотном переходе на трехступенчатую систему высшего образования в России.

Документ предусматривает два уровня высшего образования в РФ: базовое и специализированное. Также проектом предусматривается обучение по программам аспирантуры. Она будет считаться этапом профессионального образования.



Минпросвещения заявило, что переход на электронные учебники не планируется