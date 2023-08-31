В Минпросвещения заявили, что дистанционного образования в РФ не будет

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Дистанционного режима обучения в РФ не будет. Такая система вводилась в качестве вынужденной меры, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова.

"Не может дистанционно обучаться школьник, потому что нет системы воспитания прежде всего, общения с учителем, со сверстниками, никакого гармоничного развития при дистанционном обучении быть не может", – отметил он.

По словам министра, многие родители, которые перевели своих детей на дистанционное образование, начали переводить их на очный режим.

До этого председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский сообщил, что в России уже началась работа над созданием новых единых учебников по истории для учеников 5–9-х классов.

Ранее он заявлял, что новые пособия по истории для средней школы будут готовы к 1 сентября следующего учебного года. По его словам, издание по всеобщей истории и истории РФ для 10–11-х классов, в свою очередь, будет состоять из четырех книг.

В середине августа издательство "Просвещение" сообщало, что напечатало главную часть тиража новых учебников по истории.

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