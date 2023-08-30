Мединский сообщил о начале работы над едиными учебниками по истории для 5–9-х классов

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

В России уже началась работа над созданием новых единых учебников по истории для учеников 5–9-х классов, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. Об этом сообщает ТАСС.

"Коллектив подготовил в стахановские сроки, за четыре месяца, четыре тома доработанного объединенного учебника истории для старших классов. Сейчас идет работа над соответствующими томами с 5-го по 9-й класс", – сказал он.

Ранее Мединский заявлял, что новые пособия по истории для средней школы будут готовы к 1 сентября следующего учебного года. По его словам, издание по всеобщей истории и истории РФ для 10–11-х классов, в свою очередь, будет состоять из четырех книг.

До этого председатель РВИО рассказал, что для новых пособий по истории были переписаны разделы 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годов. На этот год Минпросвещения отобрало три лучшие линейки изданий по данной дисциплине, подчеркнул он.

В середине августа издательство "Просвещение" сообщало, что напечатало главную часть тиража новых учебников по истории.

