Минпросвещения решило проблемы с обеспечением школ РФ учебниками

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Власти решили проблемы с обеспечением школ учебниками, библиотеки были укомплектованы, а количество приобретенных пособий в этом году стало почти на 12 миллионов единиц больше, чем в 2022-м. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

"Каждое обращение рассматривается с регионами и муниципалитетами с учетом того, что обеспечение учебниками обучающихся относится к региональным полномочиям", – отметил глава ведомства.

По словам Кравцова, местные власти оперативно реагировали на большинство проблемных вопросов. Они осуществили доукомплектацию библиотек: докупили недостающие учебники или взяли их из резервного фонда муниципалитетов, уточнил министр.

В Минпросвещения добавили, что в большинстве регионов РФ потребность в пособиях соответствует фактически закупленному в 2023 году количеству изданий. В общей сложности число приобретенных учебников составило 66 миллионов.

В ведомстве также подчеркнули, что у властей не стоит на повестке переход школ на электронные учебники. Такие ресурсы, отметили в Минпросвещения, выступают дополнением к традиционной системе образования.

Ранее стало известно, что главу о репрессированных народах изменят в новом учебнике истории России для 10–11-х классов.

По словам председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, речь идет о главе, где сообщается, что на основании фактов сотрудничества с оккупантами чеченцев, карачаевцев, калмыков, балкарцев, ингушей и крымских татар власти СССР в 1943–1944 годах решили ликвидировать государственные образования указанных народов и насильственно их переселить.

Новый учебник истории для 11-го класса поставят в российские школы до 1 сентября