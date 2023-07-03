Мишустин заявил об увеличении бюджетных мест в вузах РФ в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В этом году количество бюджетных мест в российских университетах будет больше, чем в предыдущем. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"20 июня по всей стране стартовала приемная кампания в высшие учебные заведения. В этом году правительством принято решение об увеличении бюджетных мест", – приводит ТАСС его слова на оперативном совещании со своими заместителями.

Ранее стало известно, что количество бюджетных мест в московских медицинских колледжах увеличили на 10%. Всего медицинские учебные заведения столицы готовы принять более 3,5 тысячи студентов, отметила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

До этого в Минобрнауки РФ пообещали, что количество платных мест в магистратуре не будет превышать количество бюджетных. Кроме того, круг лиц, которые смогут претендовать на бесплатное обучение, будет расширен.

Прием документов в вузы стартовал на портале госуслуг