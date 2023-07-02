Фото: телеграм-канал "Минобрнауки России"

Число платных мест в магистратуре новой системы не превысит количество бюджетных, пообещали в российском министерстве науки и высшего образования.

"В рамках новой системы высшего образования предлагается осуществлять отбор образовательных и научных организаций, имеющих право реализовывать программы специализированного высшего образования, регламентировать количество платных мест, которое не должно превышать общего числа бюджетных мест", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Кроме того, в России хотят расширить круг лиц, которые могут претендовать на бюджетные места.

Владимир Путин 12 мая подписал указ о пилотном переходе на трехступенчатую систему высшего образования в России.

Документ предусматривает два уровня высшего образования в РФ: базовое и специализированное. Также проектом предусматривается обучение по программам аспирантуры. Она будет считаться этапом профессионального образования.

Профильное министерство разработало проект, определяющий сроки обучения в вузах в рамках новой системы. Так, на базовое высшее образование по специальностям архитектуры и строительства, геологии, нефтегазового дела и геодезии предлагается установить срок обучения 6 лет.

В свою очередь, обучение в магистратуре в течение двух лет предусматривается по специальностям авиационной и ракетно-космической техники.



Шесть российских вузов начнут переход на новую систему высшего образования в этом году