15:46Общество
Число платных мест в магистратуре новой системы не превысит количество бюджетных
Фото: телеграм-канал "Минобрнауки России"
Число платных мест в магистратуре новой системы не превысит количество бюджетных, пообещали в российском министерстве науки и высшего образования.
"В рамках новой системы высшего образования предлагается осуществлять отбор образовательных и научных организаций, имеющих право реализовывать программы специализированного высшего образования, регламентировать количество платных мест, которое не должно превышать общего числа бюджетных мест", – передает ТАСС сообщение ведомства.
Кроме того, в России хотят расширить круг лиц, которые могут претендовать на бюджетные места.
Владимир Путин 12 мая подписал указ о пилотном переходе на трехступенчатую систему высшего образования в России.
Документ предусматривает два уровня высшего образования в РФ: базовое и специализированное. Также проектом предусматривается обучение по программам аспирантуры. Она будет считаться этапом профессионального образования.
Профильное министерство разработало проект, определяющий сроки обучения в вузах в рамках новой системы. Так, на базовое высшее образование по специальностям архитектуры и строительства, геологии, нефтегазового дела и геодезии предлагается установить срок обучения 6 лет.
В свою очередь, обучение в магистратуре в течение двух лет предусматривается по специальностям авиационной и ракетно-космической техники.
Шесть российских вузов начнут переход на новую систему высшего образования в этом году
Читайте также