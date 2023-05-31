Минобрнауки поддержало идею уйти от обучения в магистратуре с непрофильным бакалавриатом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Минобрнауки заявили, что поддерживают идею уйти от обучения в магистратуре с непрофильным бакалавриатом, однако необходимо рассмотреть исключения для некоторых универсальных специальностей. Об этом заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

"В новой модели президент не случайно предложил специализированное высшее образование. Значит, оно предполагает какую-то базу", – приводит его слова ТАСС.

Подобное мнение ранее также высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что подобное особенно должно касаться гуманитариев, которые поступают в магистратуру на инженерные специальности.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о пилотном переходе на трехступенчатую систему высшего образования.

Согласно документу, в России будут два уровня высшего образования: базовое и специализированное. Кроме того, проектом предусматривается обучение по программам аспирантуры, которая будет считаться этапом профессионального образования.