Вузы РФ планируют перевести на новую систему образования с сентября 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Переход на новую систему высшего образования в России планируется осуществить с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"Переход на обучение в рамках новой системы с 1 сентября 2025 года", – цитирует его ТАСС.

При этом Фальков пояснил, что процедура поступления выпускников школ в вузы России не изменится на фоне интеграции базовой системы высшего образования. Преимущественно процедура поступления изменится для поступающих в магистратуру.

"Как нам давал поручение президент (Владимир Путин. – Прим. ред.), реформа или новый этап развития должен предоставлять больше возможностей, а не создавать проблемы", – сказал министр.

Между тем по программам магистратуры в РФ будут обучать не во всех вузах. Минобрнауки планирует отобрать ряд заведений, а правила приема на направления магистратуры считают нужным ужесточить и проработать более детально.

Помимо этого, в РФ рассматривают вариант выделения магистратуры в два отдельных вида: академическую и профессиональную. Финансирование последней может осуществляться за счет средств заказчиков: промышленных предприятий, собственных прямых бенефициаров или крупных корпораций.

Как стало известно ранее, пилотный проект перехода на новую систему образования в российских вузах пройдет в 2023–2024 учебных годах. Его протестируют в МАИ, МПГУ, МИСИС и других учреждениях. Аспирантура станет засчитываться как степень профессионального образования.

