Эксперт посоветовала абитуриентам не бояться поступать в топовые университеты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Главное отличие приемной кампании в университеты в этом году заключается в том, что решающий период поступления – это подача документов. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на эксперта по вопросам приема в вузы Екатерину Вершинину.

По ее словам, подойти к поступлению надо с определения приоритетных университетов.

"С этого года можно подавать документы не более чем в пять вузов, в каждом вузе – максимум на пять специальностей. Раньше было 10. Но самое заковыристое новшество – в заявлении для каждого вуза нужно обозначить приоритеты зачисления. То есть проставить цифры от 1 до 5 напротив каждого направления или специальности", – отметила Вершинина.

При этом расставлять цифры приоритета нужно вдумчиво, так как документы подаются до того, как абитуриент увидит конкурсные списки, а изменить приоритеты в дальнейшем будет нельзя.

Кроме того, как подчеркивает Вершинина, важно изучать сайты вузов: сроки приема документов, сроки проведения внутренних испытаний, за какие школьные активности дают дополнительные баллы, а также средний проходной балл на направления.

Вершинина также призвала не бояться поступать в топовые университеты, так как зачастую туда поступают те, кто рискнул. Эксперт добавила, что из-за нерешительности абитуриентов конкурс сместился в региональные вузы, а в столичных университетах в прошлом году были недоборы.

Следует подавать заявление и на бюджет и на платное направление одновременно. Это не помешает борьбе за бесплатное место, однако выручит, если пройти на бюджет не получится.

Как указывает эксперт, всего есть четыре способа подать документы: отправить почтой, отнести лично, подать через личный кабинет на сайте вуза или через сервис "Поступай онлайн" на Госуслугах.

Среди важных дат Вершинина выделила 20 июня – начало прием документов, 7–25 июля – окончание приемной кампании, а также 27 июля – публикация конкурсных списков и ряд других.

Прием на заочные отделения пройдет в единые сроки с очниками, резюмировала эксперт. Даты поступления на контракт вузы устанавливают самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в России планируют протестировать проект новой системы высшего образования. Согласно инициативе, предполагается ввести трехступенчатую систему высшего образования.

Пилотный проект будет запущен в шести высших учебных заведениях, в том числе в Московском авиационном институте (МАИ), Национальном исследовательском технологическом университете МИСИС и Московском педагогическом государственном университете (МПГУ).

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