Пилотный проект новой системы высшего образования коснется всех вузов-участников в РФ

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Пилотный проект по изменению системы высшего образования коснется уже обучающихся студентов, чьи университеты принимают участие в проектах, и абитуриентов, которые планируют поступать в этом году, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"Но это зависит от университета, им предоставлена возможность поработать с теми программами, которые уже идут, и с теми, на которые будут набирать", – цитирует его ТАСС.

По словам министра, в новой системе нет серьезных изменений, учащиеся продолжат сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ).

При этом Фальков подчеркнул, что система призвана помочь и создать для выпускников и студентов новые возможности, а не препятствовать им.

"Могу заверить, что кардинально – и с точки зрения ЕГЭ, и с точки зрения каких-то там других <...> принципиальных моментов – в этом случае отличий не будет, и, конечно, это будут дополнительные возможности для абитуриентов, а не проблемы", – заявил он.

Ранее Владимир Путин подписал указ о пилотном переходе на трехступенчатую систему высшего образования в России.

Документ предусматривает два уровня высшего образования в РФ: базовое и специализированное. Помимо этого, проектом предусматривается обучение по программам аспирантуры. Она будет считаться этапом профессионального образования.

Пилотный проект будет запущен в шести высших учебных заведениях, в том числе в Московском авиационном институте (МАИ), Национальном исследовательском технологическом университете МИСИС и Московском педагогическом государственном университете (МПГУ).

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