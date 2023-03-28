В 2023 году перечень специальностей для поступления в вузы сократят с 10 до 5

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Перечень специальностей в вузах, на которые абитуриенты могут подать документы при поступлении в 2023 году, сократится с десять до пяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра просвещения Татьяну Васильеву.

Она отметила, что выбор высшего учебного заведения является для многих будущих студентов важным вопросом.

"И в этом году есть нюанс: на пять специальностей. В том году десять было, в этом году изменились правила: пять вузов и пять направлений подготовки", – сказала Васильева.

В прошлом году документы можно было отправить в пять вузов, при этом абитуриент мог выбрать десять разных направлений подготовки или специальностей.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявлял, что для получения профессии в области IT требуется пройти обучение длиной 4 года, в то время как для ряда инженерно-технических и естественно-научных специальностей необходим более длительный срок, примерно от 5 до 6 лет. Он добавил, что диплом выпускника должен давать работодателю четкое представление о том, какую квалификацию имеет человек.



Мишустин призвал не торопиться с отменой ЕГЭ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!