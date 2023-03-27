В ГД предложили ввести базовый специалитет для недоучившихся в вузах

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов заявил, что в систему высшего образования стоит внедрить "базовый специалитет" для тех, кто не смог доучиться в вузах. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы выходим из болонской системы образования. Меняются стандарты, в связи с этим мы предлагаем стандарт "базовый специалитет" для тех, кто не завершил обучение по основной образовательной программе высшего образования, но успешно прошел промежуточную аттестацию", – подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что такой диплом поможет людям, которые не завершили обучение, претендовать на более высокие должности. По словам Чернышова, в советское время была категория неполного высшего образования.

До этого первый зампредседателя думского комитета по науке Олег Смолин предложил сократить прием на бакалавриат и увеличить набор на специалитет. Он объяснил, что необходимо дебюрократизовать образование, перевести единый государственный экзамен в добровольный режим, если это будет поддержано большинством.

По словам депутата, дело заключается не во времени, которое тратит специалист на обучение, а в количестве знаний. Он добавил, что бакалавр получает на 40% меньше спецзанятий, чем специалист.

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