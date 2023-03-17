В Госдуме предложили сократить прием на бакалавриат и увеличить на специалитет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Первый зампредседателя думского комитета по науке Олег Смолин предложил сократить прием на бакалавриат и увеличить набор на специалитет, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин поручил до 31 июля этого года представить предложения по изменениям в законодательство по совершенствованию системы образования.

По словам депутата, необходимо дебюрократизовать образование, перевести единый государственный экзамен в добровольный режим, если это будет поддержано большинством, а также необходимо вернуться к традиционной подготовке специалистов.

"Это значит сократить прием на бакалавриат и увеличить прием на специалитет... Это необходимо сделать, потому что образование бакалавра, как правило, сильно уступает в качестве образованию специалиста", – сказал Смолин.

Он добавил, что дело не во времени, которое тратит специалист на обучение, а в количестве знаний. Смолин сказал, что бакалавр получает на 40% меньше спецзанятий, чем специалист.

Парламентарий заявил, что образование на сегодняшний день имеет 12 системных проблем, которые необходимо решать. Некоторые проблемы требуют большое количество денежных средств, а другие – мало или вовсе не требуют денег. Он отметил необходимость решения проблемы финансирования.

21 февраля этого года в ходе обращения к Федеральному собранию в Гостином дворе Владимир Путин предложил вернуться к базовой системе обучения в российских вузах.

Глава государства высказал необходимость к возвращению традиционного срока обучения в отечественных вузах. По базовой программе он мог бы составить от 4 до 6 лет. Однако специалисты узких профилей смогут продолжить обучение по программам магистратуры и аспирантуры.



В РФ могут вернуться к традиционной системе высшего образования

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!