Срок обучения в магистратуре для специалистов может быть сокращен до года – Минобрнауки РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Срок обучения для специалистов, поступивших в магистратуру, может быть сокращен до 1 года по решению вуза и с учетом специфики направления подготовки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

Как отметили в ведомстве, это позволит обучающимся выстроить индивидуальную образовательную траекторию, а также расширить полученные знания в определенной области профессиональной деятельности, изучая направления, принадлежащие смежным областям образования и науки.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки России предложило выделить специалитет в отдельный уровень высшего образования. В ведомстве напомнили, что, согласно действующему законодательству, для уже имеющих диплом магистра или специалиста граждан обучение на магистерских программах фактически является получением второго и последующих высших образований.

Также законопроектом предлагается закрепить специалитет за теми программами высшего образования, подготовка кадров по которым требуется для технологического развития и модернизации экономики России.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов ранее предложил организовать в вузах Дальнего Востока исключительно бюджетное образование.

По его мнению, это позволит решить проблему низкой заселенности региона и привлечения молодых людей в регион.



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