Специалитет могут выделить в отдельный уровень образования в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минобрнауки России предлагает выделить специалитет в отдельный уровень высшего образования. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроектом предлагается внести изменения в статью 5 Федерального закона [об образовании] в части выделения специалитета ‎в отдельный уровень высшего образования, а также предоставления права лицам, успешно освоившим программы специалитета, поступления ‎на бюджетной основе на обучение по программам магистратуры", – говорится в пояснительной записке.

В ведомстве напомнили, что, согласно действующему законодательству, для уже имеющих диплом магистра или специалиста граждан обучение на магистерских программах фактически является получением второго и последующих высших образований.

Также законопроектом предлагается закрепить специалитет за теми программами высшего образования, подготовка кадров по которым требуется для технологического развития и модернизации экономики России.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов ранее предложил организовать в вузах Дальнего Востока исключительно бюджетное образование.

По его мнению, это позволит решить проблему низкой заселенности региона и привлечения молодых людей в регион.



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