19:45Общество
Специалитет могут выделить в отдельный уровень образования в России
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Минобрнауки России предлагает выделить специалитет в отдельный уровень высшего образования. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Законопроектом предлагается внести изменения в статью 5 Федерального закона [об образовании] в части выделения специалитета в отдельный уровень высшего образования, а также предоставления права лицам, успешно освоившим программы специалитета, поступления на бюджетной основе на обучение по программам магистратуры", – говорится в пояснительной записке.
В ведомстве напомнили, что, согласно действующему законодательству, для уже имеющих диплом магистра или специалиста граждан обучение на магистерских программах фактически является получением второго и последующих высших образований.
Также законопроектом предлагается закрепить специалитет за теми программами высшего образования, подготовка кадров по которым требуется для технологического развития и модернизации экономики России.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов ранее предложил организовать в вузах Дальнего Востока исключительно бюджетное образование.
По его мнению, это позволит решить проблему низкой заселенности региона и привлечения молодых людей в регион.
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