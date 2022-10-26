Стипендия студентов может составить 1,9 тыс руб с нового учебного года в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Со старта учебного года академическая стипендия студентов вузов может составить 1 967 рублей, а у учеников среднего профессионального образования – 713 рублей. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Помимо этого, государственная социальная стипендия студентов СПО, возможно, составит 1 073 рубля. Те, кто обучается по программе бакалавриата, специалитета и магистратуры, могут получить 2 953 рубля в месяц. А стипендия аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров может составить 3 873 рубля.

Государственную стипендию аспирантам Минобрнауки РФ предложило назначить в 9 296 рублей, ординаторам – 9 866 рублей, а ассистентам-стажерам – 3 873 рубля.

Законопроект хотят утвердить 1 сентября следующего года.

Ранее Минобрнауки РФ утвердило 10 ежегодных именных стипендий для студентов из коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Так, 10 тысяч рублей смогут получать ученики, которые занимаются в подведомственных вузах по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета.

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