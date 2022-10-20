В РФ может появиться новый национальный рейтинг вузов

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В России может появиться новый национальный рейтинг вузов. Поручение рассмотреть данный вопрос дал Владимир Путин, передает ТАСС.

Уточняется, что глава РФ поручил заняться данным вопросом министерству науки и высшего образования совместно с министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Доклад по этой и некоторым другим темам должен быть представлен до 15 ноября.

Ранее Минобрнауки объявило о запуске первого в стране сайта с рейтингом вузов M-rate.

Также министерство представило рейтинг активности университетов за август. В перечень попали РЭУ имени Г. В. Плеханова, УрФУ имени Б. Н. Ельцина и НИТУ "МИСиС".

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