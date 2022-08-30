МГУ, СПбГУ и МФТИ вошли в топ-50 лучших вузов мира в рейтинге "Три миссии университета"

18:00
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и Московский физико-технический институт вошли в топ-50 заведений мира в рейтинге "Три миссии университета". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства RAEX.
В 2022 году в рейтинг вошли университеты из 103 мировых стран. Он был создан Российским союзом ректоров и штаб-квартирой в РФ.
"МГУ имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и МФТИ вошли в число 50 лучших университетов мира", – сообщили в RAEX.
МГУ оказался на 18-м месте в рейтинге, СПбГУ – на 35-м, МФТИ – на 44-м. Первым в списке стал Гарвард, вторым – Массачусетский технологический институт. Кембридж и Оксфорд заняли третье и четвертое места соответственно.
Рейтинг насчитывает 1 800 позиций. В 2021 году в нем находились 1 650 участников.
"Расширение стало возможным благодаря повышению информационной прозрачности университетов и росту конкурентоспособности многих участников, главным образом из стран БРИКС", – сообщил генеральный директор Ассоциации составителей рейтингов Дмитрий Гришанков.
Ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что в международный рейтинг 2022 года впервые попали университеты из 45 регионов РФ. В рейтинге оказалось 37 вузов из Москвы, 13 – Санкт-Петербурга и 6 – Татарстана. Также от РФ были представлены по 5 вузов Тюменской и Томской областей, по 4 – Московской, Новосибирской, Ростовской и Самарской областей.
Большее количество университетов-участников расположено в европейских странах. Их оказалось 593, добавил Садовничий.
По данным составителей рейтинга, преимуществами российских вузов считаются успешность участия студентов в международных олимпиадах, высокая доля иностранных обучающихся и разнообразие онлайн-курсов.
Негативные стороны отечественных вузов составители видят в финансировании, цитируемости научных высказываний и снижении кадровой обеспеченности.
Международный рейтинг "Три миссии университета" оценивает вузы по 3 критериям: образование, наука и взаимодействие с обществом. Для оценки специалисты используют публичные отчеты университетов и другие данные.
Формирование рейтинга производится по поручению Владимира Путина.
До этого сообщалось, что план приема в вузы РФ на бакалавриат и специалитет выполнен на 97,5%. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В ходе приемных кампаний в вузах абитуриенты подали более 6,5 миллиона заявлений. Общее число потенциальных студентов составило около 900 000 человек.
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