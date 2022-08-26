План приема в вузы РФ на бакалавриат и специалитет выполнен на 97,5%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

План приема в высшие учебные заведения РФ на бюджет бакалавриата и специалитета выполнен на 97,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"В рамках приемной кампании в российские вузы подано более 6,5 миллиона заявлений от почти 900 тысяч абитуриентов. По программам бакалавриата и специалитета план приема на бюджетные места выполнен на 97,5%", – заявил он.

По словам Чернышенко, уже занято 413 тысяч мест более чем из 425 тысяч. Дополнительный прием на бюджет продлится до 16 сентября.

Ранее сообщалось, что три четверти российских вузов подняли цену на обучение в этом году. Так, первокурсники-очники будут платить больше на 3%, заочники – на 4,5%. При этом отмечалось, что многие институты и университеты увеличили стоимость и для студентов старших курсов.

