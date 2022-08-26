План приема в вузы РФ на бакалавриат и специалитет выполнен на 97,5%

13:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
План приема в высшие учебные заведения РФ на бюджет бакалавриата и специалитета выполнен на 97,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
"В рамках приемной кампании в российские вузы подано более 6,5 миллиона заявлений от почти 900 тысяч абитуриентов. По программам бакалавриата и специалитета план приема на бюджетные места выполнен на 97,5%", – заявил он.
По словам Чернышенко, уже занято 413 тысяч мест более чем из 425 тысяч. Дополнительный прием на бюджет продлится до 16 сентября.
Ранее сообщалось, что три четверти российских вузов подняли цену на обучение в этом году. Так, первокурсники-очники будут платить больше на 3%, заочники – на 4,5%. При этом отмечалось, что многие институты и университеты увеличили стоимость и для студентов старших курсов.
Около 75% вузов РФ увеличили стоимость обучения в этом году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: