К началу учебного года в приграничных регионах РФ готовы 62 вуза – Минобрнауки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В новом учебном году готовы приступить к работе в семи приграничных с Украиной российских городах 62 учебных заведения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки РФ.

В министерстве уточнили, что 60 из них примут студентов очно, два других организуют дистанционное обучение.

Ранее сообщалось, что дистанционное обучение введут в 13 школах приграничных районов Курской области. Губернатор Роман Старовойт отмечал, что в ряде школ из приграничных районов занятия будут проходить в других зданиях. Власти региона организуют перевозку учащихся.

Также сообщалось, что в школе-интернате поселка Теткино будет комбинированное обучение – 12 детей перейдут на онлайн-обучение, а еще 34 воспитанника временно будут находиться в Пенской школе-интернате.

