Собянин: в этом году в первые классы московских школ придет рекордное количество детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В этом году в столице около 119 тысяч первоклассников пойдут в школы 1 сентября. Сергей Собянин заявил, что это рекордное количество детей. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что переводом из дошкольных групп в первые классы зачислены свыше 72 тысяч человек, что составляет более 63%. Также в школах, детских садах и колледжах столицы будут учиться более 1,6 миллиона воспитанников, школьников и студентов, что на 500 тысяч человек больше, чем в 2010 году.

"К новому учебного году подготовлено 585 детских садов, школ, колледжей и учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования и науки города Москвы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что свыше 426 тысяч малышей в этом году пойдут в детские сады (дошкольные группы).

"Своих первых учеников в новом учебном году в Москве примут 28 новых учебных заведений, в том числе 10 зданий школ, 17 зданий детских садов и одно здание школы с дошкольным отделением", – рассказали в пресс-службе.

Как уточняется, летом этого года было отремонтировано более 1,2 тысячи зданий школ и дошкольных групп. На 200 территориях образовательных учреждений прошло благоустройство.

Кроме того, в новом учебном году продолжится соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, направленных на борьбу с распространением COVID-19. Так, в учебных заведениях будут измерять температуру на входе, использовать антисептики и системы обеззараживания воздуха.

В пресс-службе отметили, что перед 1 сентября в учреждениях образования проведут генеральную уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств, а также санитарную обработку территории.

Также за счет городского бюджета пятиразовым питанием обеспечат все дошкольные группы полного дня и учащихся интернатов. Завтраки предусмотрены для учащихся 1–4-х классов. Завтрак и обед будут получать дети из многодетных семей, а студенты колледжей смогут бесплатно обедать.

"Система образования Москвы готова к началу нового учебного года", – заключили в пресс-службе.

Ранее аналитики назвали среднюю стоимость "набора школьника" в Москве в 2022 году. Покупка товаров для школы обойдется москвичам в среднем в 13 250 рублей, сообщили исследователи. Это цена за набор из школьной и спортивной формы, обуви, рюкзака и канцелярских принадлежностей.

До этого в Госдуме предложили создать регулятор для контроля цен на товары для школьников. По словам вице-спикера ГД Бориса Чернышова, в настоящее время стоимость школьных товаров значительно выросла, в связи с чем необходима площадка для регулирования деятельности поставщиков и производителей школьных принадлежностей и одежды.