В Госдуме предложили создать регулятор для контроля цен на товары для школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил на имя главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова письмо с предложением создать в России единый регулятор для контроля продажи школьных товаров по фиксированной цене для ограничения возможных спекуляций со стороны торговых сетей. Об этом сообщает RT.

По словам парламентария, в настоящее время стоимость школьных товаров значительно выросла, в связи с чем необходима площадка для регулирования деятельности поставщиков и производителей школьных принадлежностей и одежды.

Как пояснил Чернышов, такая организация будет контролировать производство и оборот всех связанных со школой товаров. Он также отметил влияние пандемии и антироссийских санкций на доходы россиян.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть предложение о создании единого регулятора, выбранного государством, – организации, которая будет регулировать ценовую политику на школьные принадлежности в целях ограничения любых спекуляций со стороны торговых сетей", – подчеркнул депутат в обращении.

Ранее руководитель категории Lifestyle в "Авито" Алексей Козловский рассказал, что покупая принадлежности для первоклассников с рук, можно сэкономить до 72% суммы, которую пришлось бы потратить в магазине. В 2022 году продажи школьных товаров на "Авито" выросли на 41% в сравнении с прошлым годом.

По данным сервиса, полностью собрать мальчика в первый класс, покупая вещи с рук, можно за 7 320 рублей, девочку – за 6 480 рублей. С приобретением гаджетов сумма окажется больше: 53 420 рублей – для мальчика и 52 940 рублей – для девочки.