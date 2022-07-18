Эксперты назвали стоимость школьного набора для россиян в 2022 году

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Набор ученика школы подорожал за год на 15%. Об этом сообщили в газете "Известия" со ссылкой на исследование ресурса "Чек Индекс".
Сервис анализирует анонимные данные оператора "Платформы ОФД", полученные более чем от 1,1 миллиона онлайн-касс в РФ.
С начала летнего сезона родители школьников уже приобрели на 25% товаров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большую часть покупок они совершили в онлайн-формате.
Согласно полученным экспертами данным, ранее набор первоклассника можно было приобрести за 784 рубля. Сейчас объем продаж вырос на 61%.
Цена на школьный дневник в среднем составила 163 рубля, отметили в компании. В то же время продажи данного товара сократились на 8%.
Комплект школьной формы родителям обошелся в 2 900 рублей, уточнили в "Чек Индексе". Стоимость выросла на 8%. Объем продаж увеличился на 188% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.
Общий чек при покупке товаров для школьника (без затрат на повседневную одежду и принадлежности) в период с июня по июль составил 13 300 рублей. Сумма увеличилась на 15%, прокомментировали в компании.
По словам экспертов, ранние покупки к новому учебному году помогут сэкономить, поскольку к осени производители часто повышают стоимость некоторых товаров из-за увеличение спроса.
Ранее в России предложили ввести единый стандарт школьной формы для первоклассников. Представители Российского движения школьников запустили конкурс на лучший дизайн формы. Вариант победителя намерены рекомендовать в качестве стандарта.
В России хотят чипировать школьную форму
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