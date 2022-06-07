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Эксперты рассказали, как за лето подготовить первоклассника к школе

Не просто игры: как за лето подготовить ребенка к первому классу
обществодетиобразование

Для будущего первоклассника лето – это прекрасная возможность зарядиться энергией, набегаться и наиграться перед новым этапом в жизни. При этом важно правильно подготовить ребенка к 1 сентября. Рассказываем, как совмещать приятное с полезным и развивать необходимые в школе навыки, не отрываясь от игры.

Развивающие игры

Фото: depositphotos/halfpoint

Самая необходимая программа на лето для будущего первоклашки – это подвижные командные игры. Желательно, чтобы они были на свежем воздухе, пояснила учитель-дефектолог, член совета сообщества "Университет детства" Надежда Куликова.

По мнению педагога, игра – это тот самый инструмент, который помогает развивать ребенка всесторонне, в том числе и в плане школьной готовности. С ее помощью можно совершенствовать навыки анализа, способность концентрироваться и действовать в команде или паре.

Подвижные игры с правилами тренируют крупную моторику, за счет которой в дальнейшем формируются более сложные и тонкие движения мелкой моторики.
Надежда Куликова
учитель-дефектолог

Эксперт напомнила, что можно практиковать игру на скакалке, знакомую многим поколениям. Первый игрок начинает прыгать, называя имена и цифры по порядку. Если участник делает это без запинки, ему придумывают следующее задание. Скажем, произнести пять названий блюд, городов, планет и так далее.

Если игрок ошибается, запинается, произнося какое-то ненужное слово, ход отдают следующему участнику. Заранее надо договориться, сколько заданий необходимо выполнить, чтобы стать победителем. Игру при необходимости можно усложнять. Например, крутить скакалку назад или прыгать на одной ноге.

"Благодаря такой игре ребенок учится быстро систематизировать и обобщать информацию, нарабатывает темп мыслительной деятельности, координируя его с двигательным ритмом. Плюс тренирует ловкость и навыки речи, расширяет словарный запас", – пояснила педагог.

Будущим первоклассникам очень полезно развивать умение чувствовать, понимать свое тело, выполнять им задания, которые он слышит. В этом плане хороши такие игры, как "три, тринадцать, тридцать", отметила Куликова.

По правилам дети встают по кругу, в центре – водящий. Когда он произносит цифру три – все должны поднять руки вверх, 13 – развести в стороны, 30 – поставить их на пояс. Водящий может называть числа быстро или растягивать слова с целью запутать игроков. Кто ошибается, делает шаг назад, но продолжает выполнять движения. Выигрывает тот, кто последним останется на своем первоначальном месте.

Вот так с помощью подвижной игры можно еще и повторять, например, геометрические фигуры. Начертите на земле круги, в центр каждого положите по одной фигуре или тоже начертите их. Игроки будут передвигаться по площадке возле кругов, но как только ведущий произнесет, скажем: "Ромб!", все должны встать возле круга с нужной фигурой.
Надежда Куликова
учитель-дефектолог

Точно так же можно повторять цифры, буквы и так далее. Игра помогает ребятам развивать мышление и тренирует быстроту реакции.

Психологический настрой

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Перед началом школьной жизни дети часто испытывают тревожность. Это нормальное состояние в ожидании нового опыта, рассказала психолог Елена Драгойлович. Взрослым надо помочь ребенку не избавиться от этого чувства, а сделать его управляемым и понятным.

По словам психолога, когда дети рассказывают о своих тревогах, не стоит спешить их переубеждать и настаивать, что школа отличное место, где всегда весело. Так родители будут препятствовать контакту малыша со своими эмоциями, а также игнорировать часть правды.

В преддверии школьного года важны не только игры на развитие навыков. Хорошо, если родители будут ненавязчиво создавать игровые ситуации, в которых ребенок сможет раскрыться и показать, какой он представляет себе школу, чего в ней боится.
Елена Драгойлович
психолог

Можно устраивать "школу" дома. Рассадить игрушки, как будто они сидят за партами, а ребенку предложить стать их учителем. Либо пусть учителем станет родитель, а малыш – учеником.

"Если в процессе игры замечаете, что ребенок проигрывает один и тот же негативный сценарий, аккуратно предложите другие варианты того, как эта ситуация может развиваться. Например, учительница не станет ругать ученика за неправильный ответ, а поможет ему вместе найти его", – уточнила психолог.

Особенно часто тревожатся дети, которые не уверены в своих силах. С помощью игры в школу можно помочь им обнаружить то, в чем они сильны. Конечно, стоит помнить, что, кроме тревоги, у детей есть еще и любопытство. Поэтому рассказывайте о школе, учитывая интересы ребенка: новые друзья и общение, уроки рисования и лепка из пластилина, занятия физкультурой и веселые школьные праздники.

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Трошина Любовь

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