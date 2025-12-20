Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска за сутки освободили населенные пункты Высокое в Сумской области и Светлое в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Высокое Сумской области", – говорится в сообщении.

Населенный пункт Светлое удалось освободить действиями подразделений группировки войск "Центр".

Ранее Владимир Путин заявил, что ВС РФ за 2025 год освободили более 300 населенных пунктов в зоне спецоперации на Украине. В том числе были освобождены крупные города, превращенные в укрепленные узлы. Военные уверенно продвигаются вперед.

Глава государства также подчеркнул, что российские войска имеют возможность наращивать темпы наступления на стратегически важных направлениях.