20 декабря, 12:31Политика
ВС РФ освободили Высокое и Светлое
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские войска за сутки освободили населенные пункты Высокое в Сумской области и Светлое в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Высокое Сумской области", – говорится в сообщении.
Населенный пункт Светлое удалось освободить действиями подразделений группировки войск "Центр".
Ранее Владимир Путин заявил, что ВС РФ за 2025 год освободили более 300 населенных пунктов в зоне спецоперации на Украине. В том числе были освобождены крупные города, превращенные в укрепленные узлы. Военные уверенно продвигаются вперед.
Глава государства также подчеркнул, что российские войска имеют возможность наращивать темпы наступления на стратегически важных направлениях.
Владимир Путин рассказал, что российская армия наступает по всей линии соприкосновения