ГД призвала включить кикшеринг, банкоматы и кассы в "белые списки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кикшеринг, банкоматы, кассовые терминалы, шлагбаумы и другие необходимые россиянам сервисы нужно внести в так называемые "белые списки". Об этом в интервью телеканалу "360" заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

По его словам, работа этих сервисов нарушается из-за проблем с сим-картами.

"Нужно достаточно быстро проанализировать массовые и безопасные сервисы, которые наши граждане используют фактически ежедневно", – подчеркнул парламентарий.

Депутат предложил создать на сайте Минцифры сервис для сбора предложений от бизнеса и граждан, чтобы учесть все системы, зависимые от сотовой связи и Wi-Fi.

Свинцов отметил, что с технической точки зрения у этой проблемы есть решение. Каждая карта имеет свой идентификационный номер, который можно использовать для привязки к определенному устройству и его владельцу.

"Оператор это все агрегирует и подает в Минцифры. Нужна коллективная ответственность, чтобы мошенники в "белый список" не попали", – пояснил Свинцов.

"Белые списки" – перечень наиболее важных и социально значимых сайтов, которые продолжают работать даже в случае ограничений мобильного интернета.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что ограничения на мобильную связь в центральных районах Москвы сохранятся до момента, когда они перестанут быть необходимыми для обеспечения безопасности граждан. Представитель Кремля признал, что эти меры создают трудности для бизнеса, но подчеркнул, что решение этих проблем – задача профильных ведомств.