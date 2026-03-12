Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 15:50

Общество

ГД призвала включить кикшеринг, банкоматы и кассы в "белые списки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кикшеринг, банкоматы, кассовые терминалы, шлагбаумы и другие необходимые россиянам сервисы нужно внести в так называемые "белые списки". Об этом в интервью телеканалу "360" заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

По его словам, работа этих сервисов нарушается из-за проблем с сим-картами.

"Нужно достаточно быстро проанализировать массовые и безопасные сервисы, которые наши граждане используют фактически ежедневно", – подчеркнул парламентарий.

Депутат предложил создать на сайте Минцифры сервис для сбора предложений от бизнеса и граждан, чтобы учесть все системы, зависимые от сотовой связи и Wi-Fi.

Свинцов отметил, что с технической точки зрения у этой проблемы есть решение. Каждая карта имеет свой идентификационный номер, который можно использовать для привязки к определенному устройству и его владельцу.

"Оператор это все агрегирует и подает в Минцифры. Нужна коллективная ответственность, чтобы мошенники в "белый список" не попали", – пояснил Свинцов.

"Белые списки" – перечень наиболее важных и социально значимых сайтов, которые продолжают работать даже в случае ограничений мобильного интернета.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что ограничения на мобильную связь в центральных районах Москвы сохранятся до момента, когда они перестанут быть необходимыми для обеспечения безопасности граждан. Представитель Кремля признал, что эти меры создают трудности для бизнеса, но подчеркнул, что решение этих проблем – задача профильных ведомств.

Театры и музеи Москвы предупредили посетителей о возможных трудностях с проходом

Читайте также


обществотехнологии

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика