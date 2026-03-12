Агроном Викулов посоветовал проливать покупную почву кипятком перед высадкой рассады

Фото: 123RF.com/arozzmer

Грунт с огорода, недостаток света, покупная почва с бактериями и неправильный полив губительны для рассады. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил агроном Владимир Викулов.

По его словам, начинающие садоводы совершают одну из самых опасных ошибок при выращивании рассады: берут для посадки обычную землю из огорода. Зачастую ею оказывается глинисто-дерновой слой: слишком тяжелый, не дающий молодым растениям нормально развиваться. Для получения результата нужен легкий, воздухопроницаемый грунт, который можно приобрести в магазине, отметил эксперт.





Владимир Викулов агроном Однако важно учитывать, что покупная почва способна содержать болезнетворные бактерии. В таком случае самое опасное заболевание для рассады, из-за которого растение может погибнуть, – это черная ножка. Чтобы избежать проблем, необходимо до посадки семян пролить емкость с грунтом крутым кипятком. Это позволяет ликвидировать 90% всех возбудителей болезней.

Еще одна грубая ошибка – выращивать рассаду без дополнительной подсветки. Даже если поставить горшки на подоконник у больших окон на южной стороне, маленьким растениям этого окажется мало для нормального развития.

"Они будут тянуться к свету, и в итоге мы получим длинную чахлую плеть, которая потом либо погибнет, либо не сможет дать качественный урожай. Поэтому стоит приобрести хотя бы самую простейшую фитолампу", – посоветовал агроном.

Кроме того, очень важно обеспечить адекватный полив. Рассада моментально реагирует на недостаток воды и останавливается в росте, потом ее сложно вернуть в нормальное состояние, предупредил эксперт.

Таким образом, как только начинает подсыхать верхний слой, надо сразу поливать. А чтобы не переусердствовать, стоит использовать емкости с отверстиями в дне и поддонами, куда будет уходить вся лишняя влага. Еще стоит учитывать, что рассада не любит полив холодной водой, поэтому ее лучше отстаивать до комнатной температуры, отметил Викулов.

