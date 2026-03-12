Форма поиска по сайту

Агроном Викулов посоветовал проливать покупную почву кипятком перед высадкой рассады

Агроном назвал главные ошибки при выращивании рассады

Фото: 123RF.com/arozzmer

Грунт с огорода, недостаток света, покупная почва с бактериями и неправильный полив губительны для рассады. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил агроном Владимир Викулов.

По его словам, начинающие садоводы совершают одну из самых опасных ошибок при выращивании рассады: берут для посадки обычную землю из огорода. Зачастую ею оказывается глинисто-дерновой слой: слишком тяжелый, не дающий молодым растениям нормально развиваться. Для получения результата нужен легкий, воздухопроницаемый грунт, который можно приобрести в магазине, отметил эксперт.

Однако важно учитывать, что покупная почва способна содержать болезнетворные бактерии. В таком случае самое опасное заболевание для рассады, из-за которого растение может погибнуть, – это черная ножка. Чтобы избежать проблем, необходимо до посадки семян пролить емкость с грунтом крутым кипятком. Это позволяет ликвидировать 90% всех возбудителей болезней.
Владимир Викулов
агроном

Еще одна грубая ошибка – выращивать рассаду без дополнительной подсветки. Даже если поставить горшки на подоконник у больших окон на южной стороне, маленьким растениям этого окажется мало для нормального развития.

"Они будут тянуться к свету, и в итоге мы получим длинную чахлую плеть, которая потом либо погибнет, либо не сможет дать качественный урожай. Поэтому стоит приобрести хотя бы самую простейшую фитолампу", – посоветовал агроном.

Кроме того, очень важно обеспечить адекватный полив. Рассада моментально реагирует на недостаток воды и останавливается в росте, потом ее сложно вернуть в нормальное состояние, предупредил эксперт.

Таким образом, как только начинает подсыхать верхний слой, надо сразу поливать. А чтобы не переусердствовать, стоит использовать емкости с отверстиями в дне и поддонами, куда будет уходить вся лишняя влага. Еще стоит учитывать, что рассада не любит полив холодной водой, поэтому ее лучше отстаивать до комнатной температуры, отметил Викулов.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин посоветовал перед началом нового сезона промыть всю теплицу изнутри теплым мыльным раствором. Если в прошлом году были замечены заболевшие растения, необходимо снять 10–15 сантиметров грунта и заменить его свежим.

Трошина Любовь

обществоэксклюзив

