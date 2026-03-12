Средняя стоимость подержанного авто в РФ составила 1,4 млн рублей в феврале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Средняя стоимость подержанного легкового автомобиля на российском рынке по итогам февраля 2026 года достигла 1 миллиона 423 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат".

"Таким образом, этот показатель впервые за последние 6 месяцев преодолел отметку 1,4 миллиона рублей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение нескольких лет автомобили с пробегом в России стоили более 1,4 миллиона рублей, однако цена опускалась ниже данного значения в сентябре 2025-го. До января этого года она составляла около 1,358–1,396 миллиона рублей.

В итоге стоимость автомобилей в феврале превысила январский показатель на 2,3%. Тогда цена составляла 1 миллион 391 тысячу рублей.

Однако в годовом выражении показатель снизился на 3,7%. В феврале прошлого года автомобили с пробегом в среднем стоили 1,48 миллиона рублей.

Ранее в России на 44% выросли продажи подержанных китайских автомобилей. В 2025 году на вторичном рынке страны перерегистрировали 283 100 таких авто. Самыми популярными марками стали Chery (21,9%), Geely (19,6%) и Haval (13,6%).

