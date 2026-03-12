Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 18:55

Транспорт

Средняя стоимость подержанного авто в РФ составила 1,4 млн рублей в феврале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Средняя стоимость подержанного легкового автомобиля на российском рынке по итогам февраля 2026 года достигла 1 миллиона 423 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат".

"Таким образом, этот показатель впервые за последние 6 месяцев преодолел отметку 1,4 миллиона рублей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение нескольких лет автомобили с пробегом в России стоили более 1,4 миллиона рублей, однако цена опускалась ниже данного значения в сентябре 2025-го. До января этого года она составляла около 1,358–1,396 миллиона рублей.

В итоге стоимость автомобилей в феврале превысила январский показатель на 2,3%. Тогда цена составляла 1 миллион 391 тысячу рублей.

Однако в годовом выражении показатель снизился на 3,7%. В феврале прошлого года автомобили с пробегом в среднем стоили 1,48 миллиона рублей.

Ранее в России на 44% выросли продажи подержанных китайских автомобилей. В 2025 году на вторичном рынке страны перерегистрировали 283 100 таких авто. Самыми популярными марками стали Chery (21,9%), Geely (19,6%) и Haval (13,6%).

Российские автомобили подешевели в феврале 2026 года

Читайте также


транспортавто

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика