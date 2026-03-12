Форма поиска по сайту

12 марта, 18:22

Происшествия

ВСУ ударили по медучреждению в ДНР, где находились свыше 180 человек

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали стационарное медучреждение в Донецкой Народной Республике (ДНР), где находились свыше 130 пациентов и примерно 50 врачей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атака была зафиксирована в ночь на 10 марта. Для этого Украина использовала 4 беспилотника самолетного типа. В результате погибли 8 врачей, еще 10 человек, в том числе 9 медиков, получили ранения разной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и иная помощь.

"Данный объект никогда не использовался в военных целях, и его преднамеренное поражение со стороны киевского режима стало грубейшим нарушением международного гуманитарного права и норм человеческой морали", – указали в министерстве.

Ранее украинские беспилотники нанесли удар по гражданскому грузовому поезду с топливом в Свердловском муниципальном округе Луганской Народной Республики (ЛНР). В результате пострадали машинист и его помощник. Их госпитализировали.

Помимо этого, ВСУ ударили по учебно-воспитательному комплексу в селе Власовке Краснодонского муниципального округа. В учреждении выбило стекла. Из-за произошедшего школьники переведены на дистанционное обучение.

Несколько ударов ВСУ также нанесли по Старобельскому муниципальному округу. В результате полностью разрушен продуктовый магазин, повреждено административное здание и припаркованные рядом автомобили.

Девятерых пострадавших после ракетного удара в Брянске доставили на лечение в Москву

