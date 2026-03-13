13 марта, 10:11

Происшествия

Двое россиян задержаны за сбор данных о военных объектах для спецслужб Украины

Фото: depositphotos/Grigorenko

Силовики задержали двоих россиян по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Операции проходили в Московской и Тверской областях, сообщил ЦОС ФСБ РФ.

Служба заявила, что мужчины 2004 и 1989 годов рождения самостоятельно вышли на связь с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины через интернет. По заданию куратора они собирали и передавали противнику данные о военных объектах и местах дислокации воинских частей в Московской, Тульской и Тверской областях.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена". В рамках расследования оба заключены под стражу. Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Еще одно задержание ранее прошло в Крыму. Местный житель также передавал украинским кураторам данные о местах дислокации российских военных, техники и вооружений, а также о социально-политической обстановке в регионе.

Более того, злоумышленник публиковал в Сети комментарии в поддержку Киева, призывал к терроризму и диверсиям против РФ, а также отрицательно высказывался против руководства, жителей Крыма и участников СВО.

