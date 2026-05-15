Европа сделала президента Украины Владимира Зеленского новым фюрером. Движение в поддержку нацизма возглавляет Германия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, под эгидой Зеленского действует новое объединение Европы. Лавров отметил тревожность ситуации и напомнил об истории.

"Тревога компенсируется тем, что мы знаем, чем эти истории заканчивались, и других завершений в этих историях быть не может", – цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что именно страны Запада сделали Украину европейской страной в плане нацизма. При этом она указала, что российская сторона всегда относилась к Украине как к суверенному и независимому государству.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Зеленский пришел к власти с обещанием не допустить продолжение войны и остановить ее, однако было сделано обратное. Он объяснил, что киевские власти вместе с украинским президентом "ввергли страну в катастрофу".

