Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский доказывает своими действиями, что он нацист, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он обратил внимание на интервью бывшего специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера, который сказал, что Владимир Путин "убежден", что Украина должна быть частью России.

По его словам, российский лидер также считает Зеленского нацистом, поскольку нет доказательств обратного.

"Когда Зеленский регулярно позирует на телеэкранах, вручая награды бойцам "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ), других нацистских батальонов с шевронами фашистской Германии на руках. Ну как относиться еще к этому человеку", – указал Лавров.

Он подчеркнул, что из-за этого непреложным условием урегулирования украинского конфликта является уничтожение нацизма и денацификация. При этом на европейском пространстве во время общения с Украиной никто не поднимает вопросы, связанные с нацификацией страны.

"Никто не затрагивает тему, за исключением Венгрии, национальных меньшинств, когда никто не требует от Зеленского отменить закон, запрещающий Украинскую православную церковь, каноническую церковь", – подчеркнул министр.

Он также прокомментировал слова Волкера о том, что Россия якобы "никогда не согласится на мирные соглашения". Лавров заявил, что "непонятно", откуда он "это взял", так как именно РФ добивается принятия договоренностей.

Экс-представитель Госдепа также указал, что Путин "не считает Украину легитимным и суверенным государством". Лавров отметил, что Россия признавала Украину в тот момент, когда она не была нацистской и не запрещала русский язык.

"И вот основали Украину, которая, в соответствии с декларацией независимости, была безъядерным, внеблоковым, нейтральным государством. Вот, что мы признали и как это все выглядело", – заключил министр.

Ранее российский посол в Индии Денис Алипов заявил, что украинский конфликт завершится, если Европа и НАТО проявят готовность к диалогу с Россией. Кроме того, он охарактеризовал текущую политику Европы как "антироссийский крестовый поход". Именно он является основной преградой для урегулирования ситуации на Украине, подчеркивал дипломат.

