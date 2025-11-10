Лавров: США не могут убедить Зеленского не мешать мирному урегулированию

Фото: ТАСС/Zuma

Американские власти столкнулись с трудностями, пытаясь убедить президента Украины Владимира Зеленского не мешать урегулированию конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД рассказал, что во время саммита РФ и США на Аляске американская делегация заверила, что Вашингтон сможет добиться того, чтобы Зеленский не препятствовал достижению мира. Однако, по-видимому, в этом вопросу возникли некоторые трудности.

"Кроме того, насколько нам известно, в Брюсселе и Лондоне пытаются убедить Вашингтон отказаться от намерения урегулировать кризис политико-дипломатическим путем и полностью включиться в усилия по оказанию военного давления на Россию", – заявил Лавров в интервью РИА Новости.

По словам министра, сейчас российская сторона ждет подтверждения от США, что достигнутые в ходе саммита договоренности остаются в силе.

Американский лидер Дональд Трамп ранее заявил, что в урегулировании украинского конфликта удалось добиться значительного прогресса. Он добавил, что США хотят увидеть его завершение и рассчитывают, что стороны согласятся на мирную сделку.

Трамп неустанно интересуется темой урегулирования конфликта на Украине, благодаря чему в процессе решения вопроса наблюдается "определенный прогресс", отметил, в свою очередь, спецпосланник президента США Стив Уиткофф.