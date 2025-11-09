Лавров: завершение конфликта на Украине невозможно без учета интересов России

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Завершение конфликта на Украине невозможно без учета российских интересов, а также искоренения первопричин. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как подчеркнул дипломат, вопрос о принадлежности Крыма для российской стороны закрыт.

"Что касается Крыма и Севастополя, то жители полуострова еще в марте 2014 года на референдуме реализовали свое право на самоопределение, высказавшись за воссоединение с Россией", – напомнил он.

При этом дискуссия России и США по украинскому вопросу охватывает широкий спектр тем и не сводится к одному аспекту, как пытаются изображать переговоры некоторые СМИ и эксперты.

"По понятным причинам мы не раскрываем все детали обсуждений с американской стороной по украинскому вопросу, хотя, когда в СМИ вбрасывают откровенные фейки, мы естественно делаем соответствующие комментарии", – пояснил Лавров.

По его словам, сейчас между РФ и США идут рабочие контакты по поводу возможности продолжить диалог по двусторонним раздражителям. Кроме того, российская сторона считает важным не ограничиваться только вопросами работы посольств, но и заниматься такими проблемами, как налаживание прямого авиасообщения и возврат российской дипсобственности.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в урегулировании украинского конфликта удалось добиться значительного прогресса. Глава Белого дома подчеркнул, что США хотят увидеть завершение конфликта.

В свою очередь, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф отмечал, что прийти к "определенному прогрессу" в украинском кризисе удалось, поскольку Трамп неустанно интересуется этой темой.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что пауза в урегулировании конфликта возникла из-за нежелания Украины идти по политико-дипломатическому пути, а также провоцирования со стороны европейцев на продолжение дальнейших боевых действий.