Орбан заявил, что США намерены продолжать усилия по урегулированию на Украине

Фото: kremlin.ru

Правительство США твердо намерено продолжать усилия по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

По словам Орбана, одна из главных тем встречи в Вашингтоне стала "проблема войны и мира". Трамп подчеркнул, что установление мира должно продолжаться.

"Венгрия будет использовать свои возможности для оказания помощи президенту США в достижении мира и прекращении военного конфликта между Россией и Украиной", – приводит ТАСС слова Орбана.

Премьер добавил, что саммит России и США в Будапеште по-прежнему остается на повестке дня. Точной даты проведения мероприятия пока нет, однако оно состоится, когда будут выполнены все условия. О каких именно условиях идет речь, Орбан не уточнил.

Во время встречи с венгерским премьером Трамп заявил, что его саммит с Владимиром Путиным пока не состоялся из-за продолжения боевых действий на Украине. При этом он не исключил возможность встречи с российским коллегой в Будапеште в будущем.

Ранее лидер США заявил, что в урегулировании украинского кризиса удалось добиться значительного прогресса. Трамп подчеркнул, что США хотят увидеть завершение конфликта и рассчитывают, что стороны согласятся на мирную сделку.