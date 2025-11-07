Форма поиска по сайту

07 ноября, 21:18

Политика
Трамп назвал продолжение боевых действий на Украине причиной переноса саммита с Путиным

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме выразил мнение, что его саммит с Владимиром Путиным пока не состоялся из-за продолжения боевых действий на Украине, сообщает РИА Новости.

При этом он не исключил возможность встречи с российским коллегой в Будапеште, уточнив, что Орбан понимает Путина и "очень хорошо его знает".

В то же время глава Белого дома проигнорировал просьбу журналиста прокомментировать возможность закупок Венгрией российской нефти. Вместо ответа на вопрос Трамп назвал Орбана великим лидером и заявил, что намерен обсудить с ним украинский конфликт и поставку энергоресурсов.

"Мы будем обсуждать торговлю. Мы немного поговорим о России и Украине. Мы будем говорить об энергии и ценах на энергоносители", – сказал он и добавил, что они с Орбаном согласны во мнении, что конфликт на Украине удастся завершить "в не столь отдаленном будущем".

Трамп добавил, что экс-президент США Джо Байден добивался того, чтобы "эта война произошла". Американский лидер обратил внимание на то, что стало с Украиной – "эта страна гораздо меньше".

Путин и Трамп договорились провести переговоры в Будапеште во время телефонного разговора 16 октября. Позже президент США отменил встречу, а российский лидер, комментируя ситуацию, уточнил, что речь идет скорее о ее переносе.

По мнению Орбана, Москве и Вашингтону осталось решить несколько вопросов, чтобы согласовать позиции по украинскому конфликту и провести встречу президентов.

Орбан заявил, что верит во встречу Путина и Трампа в Венгрии

