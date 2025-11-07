Орбан заявил, что РФ и США осталось решить пару вопросов для проведения саммита

Фото: kremlin.ru

Москве и Вашингтону осталось решить всего пару вопросов, чтобы согласовать позиции по украинскому конфликту и наконец провести встречу президентов. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью изданию Magyar Nemzet.

Он убежден, что после решения этих вопросов саммит состоится в течение нескольких дней. Затем можно будет говорить о перемирии на Украине. Орбан также выразил надежду на то, что встреча Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа состоится в Будапеште.

Путин и Трамп договорились провести встречу в Будапеште во время телефонного разговора 16 октября. Позже Трамп отменил переговоры. Российский лидер, комментируя ситуацию, сказал, что речь идет скорее об их переносе.

При этом СМИ писали, что встреча двух лидеров была перенесена на неопределенный срок из-за твердой позиции Москвы по украинскому конфликту.