В МИД заявили, что встреча Путина и Трампа требует углубленной подготовки

Фото: kremlin.ru

Встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа требует углубленной подготовки. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Замминистра подчеркнул, что любая встреча на высшем уровне требует тщательной проработки всех аспектов.

"На сегодня ни первое, ни второе условие организации этой встречи не обеспечены. Внешнеполитические ведомства активно занимаются всем, связанным с содержательной стороной такого рода контакта", – приводит слова Рябкова ТАСС.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб предложил провести в Йоханнесбурге встречу лидеров России и США. Сенатор Алексей Пушков в ответ на это указал, что лидер Финляндии, с одной стороны, сливается с антироссийским крылом в Евросоюзе, а с другой – пытается "подмазаться" к американскому президенту.

При этом оперативно организованная встреча Путина и Трампа возможна, однако сейчас в ней нет необходимости, отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.