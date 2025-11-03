03 ноября, 16:59Политика
Стубб предложил провести встречу Путина и Трампа на саммите G20 в Йоханнесбурге
Фото: ТАСС/DPA/Sven Hoppe
Президент Финляндии Александр Стубб предложил провести встречу Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на ноябрьском саммите G20 в Йоханнесбурге. Об этом пишет Yle.
"Президент Финляндии Стубб отыгрывает двойную партию", – написал в своем телеграм-канале российский сенатор Алексей Пушков в ответ на это известие.
По словам политика, лидер Финляндии с одной стороны сливается с антироссийским крылом в Евросоюзе, проводит военные маневры у российской границы и поддерживает Украину. С другой стороны он пытается "подмазаться" к Трампу, играя с ним в гольф и показывая понимание его логики.
Таким образом, полагает Пушков, Стубб пытается стать главным посредником между американским лидером и членами так называемой коалиции желающих, которых Трамп недолюбливает.
Оперативно организованная встреча Путина и президента США возможна, однако сейчас в ней нет необходимости, указывал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
При этом существует необходимость в работе над урегулированием конфликта на Украине, отмечал он. До этого замминистра иностранных дел России Михаил Галузин указывал на отсутствие подвижек в возможном проведении нового раунда переговоров по Украине.