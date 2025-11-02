Telegraph: Трамп последовательно принимает антиукраинские решения

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп последовательно принимает решения, которые направлены против Украины, что осложняет положение Киева. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

"На фоне перипетий украинская политика Трампа, похоже, приобрела некоторые последовательные черты: пусть Америка так просто не позволит России победить, но и Конгрессу не придется одобрять какие-либо новые многомиллиардные пакеты помощи", – отмечается в сообщении.

Как подчеркнули авторы материала, Трамп хочет, чтобы Европа взяла на себя большую часть расходов на поддержку Украины, а американское оружие будет продано на коммерческих условиях.

Экс-министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант указал, что глава Белого дома оказывает максимальное давление на европейцев.

Ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон якобы дал Белому дому разрешение на передачу Украине Tomahawk. В министерстве сочли, что этот шаг не нанесет ущерба запасам вооружений. При этом окончательное политическое решение по данному вопросу остается за Трампом.

В случае нанесения ударов ракетами Tomahawk по территории России ответ будет ошеломляющим, предупреждал Владимир Путин. После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что президент РФ пообещал отреагировать не на поставки Украине крылатых ракет, а на возможные удары вглубь России.

