Sohu: слова Путина о последствиях ударов Tomahawk заставили Трампа отступить

Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп сменил риторику после слов Владимира Путина о последствиях ударов ракетами Tomahawk по территории РФ. Об этом сообщает RT со ссылкой на китайский портал Sohu.

По данным издания, глава Белого дома решил повременить с поставками оружия на Украину.

"Предупреждение России, похоже, смягчило действия Трампа", – говорится в материале.

Трамп 7 октября сообщил, что практически принял решение по возможным отправкам ракет Tomahawk Украине. Однако для начала он намеревался узнать, как Киев собирается их использовать. В то же время президент Украины Владимир Зеленский выражал надежду на жесткий ответ РФ в случае использования Tomahawk.

Комментируя эти сообщения, российский лидер подчеркнул, что ответ в случае нанесения ударов ракетами Tomahawk по территории России будет очень сильным, если не ошеломляющим. Президент призывал задуматься о возможных последствиях.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что Путин пообещал дать ошеломляющий ответ не на поставки Украине крылатых ракет Tomahawk, а именно на возможные удары вглубь России.