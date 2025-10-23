Медведев заявил, что Россия должна прямо отвечать на враждебные выпады

Фото: kremlin.ru

Россия должна оперативно реагировать на любые враждебные действия и заявления, подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Он высказался об этом на заседании федерального совета первичных отделений партии.

По словам политика, страна должна открыто отстаивать свою позицию.

"Мир изменился – информация сейчас распространяется мгновенно. У нашей страны много друзей, но есть и те, кто настроен враждебно. Им нельзя давать спуска", – приводит слова Медведева ТАСС.

Он также добавил, что современные средства коммуникации позволяют сразу реагировать на враждебные действия.

Вместе с тем Медведев подчеркнул, что Владимир Путин неоднократно объяснял причины начала СВО. Политик напомнил, что РФ "вынудили принять жесткие меры, чтобы защитить страну".

Ранее Медведев назвал плюс решения президента США Дональда Трампа об отмене саммита с Путиным в Будапеште. По его словам, это открыло возможность "долбить" различным оружием по всем "бандеровским нычкам", не оглядываясь на "ненужные переговоры". Также он указал, что Соединенные Штаты являются противником России, а их лидер встал на тропу войны с Москвой.