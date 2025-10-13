Медведев заявил, что поставка Tomahawk Киеву может плохо закончиться для всех

Фото: kremlin.ru

Поставка ракет Tomahawk Украине может плохо кончиться для всех, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Так он ответил на угрозы американского президента Дональда Трампа в адрес Владимира Путина. Глава Белого дома заявлял, что, если российский лидер не урегулирует конфликт, "для него это плохо кончится".

"Если "бизнес-миротворец" про "Томагавки", то фраза неверна. Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего – для самого Трампа", – цитирует RT публикацию Медведева в мессенджере MAX.

При этом сам запуск ракет будет осуществляться Вашингтоном, а не Киевом, уверен зампред Совбеза. Он также обратил внимание, что отличить ядерное исполнение Tomahawk от обычного в полете невозможно.

При этом, по мнению Медведева, заявления Трампа в итоге останутся очередной пустой угрозой, которая была вызвана переговорами президента США с украинскими лидером Владимиром Зеленским.

"Вроде отправки атомных подлодок поближе к России. Ну вы знаете, как это бывает: подводная лодка всплыла в степях Украины", – указал Медведев.

Ранее Трамп пригрозил поставками ракет Tomahawk Киеву, если конфликт на Украине не будет урегулирован.

При этом возможная передача крылатых ракет украинской стороне вызывает обеспокоенность у Москвы, указывал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ответом России на данный шаг может стать усиление системы противовоздушной обороны, предупреждал Путин.

