Путин: Россия ответит на Tomahawk усилением системы ПВО

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Ответом России на возможную передачу Украине ракет Tomahawk станет усиление системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил Владимир Путин по итогам своего визита в Таджикистан.

Президент также назвал угрозы украинского лидера Владимира Зеленского бить по Москве "формой понтажа". Такое определение глава государства дал в ответ на замечание журналистов. Представитель СМИ оговорился, назвав так соответствующие комментарии со стороны Киева, но быстро исправил слово "понтаж" на "шантаж".

"Вы не оговорились. И понтажа тоже", – отреагировал Путин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по возможным поставкам Tomahawk Украине. Однако он добавил, что планирует выяснить, каким образом Киев хочет использовать ракеты.

Россия в ответ на это призвала Штаты "трезво и здраво" подойти к вопросу поставок. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков уточнял, что использование этих ракет будет означать "качественное изменение обстановки".

При этом, по версии СМИ, Зеленский надеется на жесткий ответ со стороны России в случае применения Tomahawk. Таким образом он рассчитывает втянуть НАТО в конфликт. Вместе с тем сами Штаты имеют ограниченное количество данных ракет.