Эксперт Яковенко: США возложат ответственность за использование Tomahawk на Украину

Фото: 123RF/zhukovsky

Соединенные Штаты планируют возложить ответственность за применение крылатых ракет Tomahawk на Киев и Брюссель. Об этом заявил член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.

"Неизвестно, какие модификации Tomahawk, сколько и когда будут проданы европейцам для передачи Киеву, притом что американцы выводят себя и из этой логистической цепочки", – приводит слова Яковенко РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что практически принял решение по возможным поставкам Tomahawk Украине. По его словам, перед этим он планирует выяснить, каким образом Киев хочет использовать ракеты.

Россия призвала Соединенные Штаты "трезво и здраво" подойти к вопросу поставок такого вооружения. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков уточнял, что появление этих систем будет означать "качественное изменение обстановки".

В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что использование такого вооружения невозможно без прямого участия американских военных. Соответствующее решение со стороны США нанесет непоправимый ущерб российско-американским отношениям, указала дипломат.