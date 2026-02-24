Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на украинские СМИ.

Одно из изданий опубликовало снимки, на которых видно, что фон дер Ляйен приехала в украинскую столицу на поезде. По прибытии ей вручили букет цветов в желто-голубой гамме.

Ранее СМИ писали, что глава евродипломатии Кая Каллас направила странам Евросоюза документ со списком требований к России по Украине. В нем содержатся требования о сокращении российской армии, выводе войск "из соседних стран" и выплате репараций.

В последние месяцы Каллас выступает за более жесткую позицию в отношении Москвы и расширение поддержки Киева. Одновременно в ЕС усилилась дискуссия о роли объединения в возможных переговорах на фоне контактов и инициатив, обсуждаемых без прямого участия Брюсселя.