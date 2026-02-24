Еврокомиссия и ООН оценили восстановление Украины в 588 млрд долларов

Фото: depositphotos/Alexandra Lande

Украине понадобится более 588 миллиардов долларов в течение ближайших 10 лет для восстановления после конфликта. Таким прогнозом поделились Всемирный банк, Еврокомиссия и ООН.

Самые большие затраты придутся на транспортную инфраструктуру, энергетический и жилищный секторы – примерно 90 миллиардов долларов на каждую сферу. Кроме того, более 63 миллиардов потребуется на восстановление торговли и промышленности Украины, свыше 55 миллиардов – на аграрный комплекс.

Общая сумма восстановления превышает прогнозируемый номинальный ВВП Украины на 2025 год в три раза.

Отмечается, что в ходе конфликта наиболее серьезный ущерб получили жилой фонд, энергетические мощности и объекты перевозок. При этом значительный объем разрушений сосредоточен в прифронтовых регионах и крупных городах.

СМИ сообщали, что удары российских военных по черноморским портам в конце 2025 года повлияли на главные источники доходов Украины. В частности, авиаудары снизили пропускную способность и нанесли ущерб экспорту сельскохозяйственных товаров и полезных ископаемых.

Ранее премьер-министры Венгрии и Польши Виктор Орбан и Дональд Туск поспорили в социальной сети X на фоне разногласий по вопросу финансовой поддержки Украины. Поводом для полемики стало заявление Туска, который обвинил венгерского коллегу в блокировке европейской помощи Киеву.